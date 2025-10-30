Retoma Congreso de Michoacán el Parlamento Juvenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán retomó el Parlamento Juvenil con 40 participantes de 14 municipios, seleccionados por un jurado calificador, tras su última edición en 2019.

Grecia Aguilar Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte, y la diputada Diana Espinoza Mercado, del Partido del Trabajo (PT), fueron las encargadas de instalar el foro. La emecista resaltó el recinto legislativo como el espacio en donde hacen eco las necesidades de las y los jóvenes.

“La máxima tribuna del Estado es una caja de resonancia para que su voz sea amplificada hasta el último rincón de este estado. Que el acuerdo y el diálogo sea la clave para que prevalezca el bien de la mayoría y, sobre todo, se traduzca en algo real. Su decisión impacta en miles de vidas y, sobre todo, dejará su legado que marcará un antes y un después en la vida parlamentaria juvenil”.

Los jóvenes, entre 18 y 29 años, presentaron propuestas en temas de seguridad, educación y medio ambiente, en su mayoría, pero también propuestas sociales y de reinserción.