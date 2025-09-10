Reta Morena Michoacán al PAN a demostrar su crecimiento con estadísticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, retó al líder del PAN, Carlos Quintana Martínez, a presentar pruebas de su supuesto crecimiento de un punto porcentual mensual, desmintiendo sus afirmaciones con datos que colocan a Morena con un 47% de intención de voto frente al 20% del PAN.

A decir de Mora González, la prioridad de partido por el momento es fortalecer la estructura a través de la campaña masiva de afiliaciones y de la conformación de los comités seccionales.

“Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo territorial, resaltando, compañeros y compañeras, que Morena es el único partido que en este momento se encuentra en un proceso de afiliación masiva, que realiza asambleas cada domingo de cara a la ciudadanía y a la militancia, estructurando todo un ejército de hombres y mujeres para defender el proyecto de nación que representamos”.

Mora González cuestionó la veracidad de las declaraciones del PAN, desafiando a Quintana a mostrar las encuestas que sustenten su crecimiento. Según el dirigente morenista, si el PAN creciera un punto al mes, no alcanzaría a Morena hasta 2032, un escenario que considera inverosímil frente al respaldo ciudadano.

El líder de morenista destacó la fortaleza de su partido, respaldado por figuras como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que la mandataria federal cuenta con un 80% de aceptación a nivel nacional.

Mora González enfatizó que Morena no caerá en las “mentiras” del PAN y mantendrá su compromiso de no defraudar al pueblo, en el contexto de las elecciones intermedias de 2027, en las que se disputarán 16 gubernaturas.

