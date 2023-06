Resultados en Edomex deberán ser análisis de continuidad del PRD en alianza: Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La derrota de la alianza PRI, PAN y PRD en las elecciones a gobernadora del Estado de México deberá tomarse como un escenario de análisis y reflexión para definir si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) permanecerá en la coalición tripartidista, mencionó el dirigente en Michoacán de ese instituto político, Octavio Ocampo Córdova.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el líder perredista acusó a actores políticos del PRI, de haber "entregado" el Edomex a Morena, para beneficiar a Delfina Gómez.

Por lo anterior, llamó a la dirigencia nacional a definir si el PRD se mantiene en la coalición o busca por propios méritos conservar su registro como partido político.

"Se viene una revisión, un análisis muy profundo de los comparativos, de cómo nos ha ido en las elecciones sobre todo en el Estado de México que es donde más presencia teníamos y tomar decisiones respecto al 2024 (...) El Consejo Nacional tendrá que definir una política de alianzas y revisar bien qué ganamos más como partido teniéndonos en una alianza que ya está muy dibujado a si nos mantenemos solos para rescatar nuestra puntuación".

Octavio Ocampo acudió al Estado de México en apoyo a la estructura perredista de esa entidad en el marco de las elecciones a la gubernatura. Desde la capital del país, reconoció que el proceso de este domingo fue complicado y complejo para el partido del "sol azteca".

Para el dirigente partidista, Delfina Gómez ganó la gubernatura por la marca política de Morena:

"Yo lo que veo es una elección de Estado; la candidata si no hubiese sido candidata de Morena, no gana ni la mitad de los votos que obtuvo porque no es una mujer talentosa en la administración pública, ni una mujer que tenga méritos para ser la gobernadora del Estado de México. Vi una elección en la que estaba muy metido el gobierno federal, donde todos los gobernadores adoptaron regiones del estado".

Por último, informó que el PRD alcanzó por sí mismo alrededor de 200 mil votos.

RYE