Respaldaremos propuesta presupuestal del IEM, adelanta Andrea Villanueva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local Andrea Villanueva Cano adelantó que desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se respaldará la propuesta de presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ante una diferencia considerable entre el IEM y el gobierno del estado, ambas hechas ya de forma pública.

Y es que este día, el gobierno estatal adelantó la cifra de 582 millones 424 mil pesos para el órgano electoral en el 2024, contra los 798 millones que aprobó el Consejo General del IEM.

Si bien, Villanueva Cano reconoció la intención de incrementar en un 23.55% el presupuesto del IEM en comparación con el año en curso, reiteró que el respaldo será al presidente del instituto, Ignacio Hurtado Gómez.

"No vamos a descuidar el proceso, nosotros vamos a platicar con el presidente del Instituto Electoral, vamos a revisar la cifra, los números y obviamente lo que el presidente esté proponiendo, nosotros como comisión lo vamos a respaldar, en su mayoría estamos en ese tenor (...) Finalmente no hemos recibido el paquete, no sabemos en realidad cómo viene, lo sabemos de oído y de todo lo que se comenta, pero hasta que no llegue la propuesta del Ejecutivo y también sentarnos a platicar con el presidente y ahí todo el respaldo de la bancada panista".

Para la diputada integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, mientras se le garantice al instituto el recurso necesario, el proceso electoral no estará en riesgo.

Entre las prioridades a cuidar del IEM, destacó la seguridad de candidatos y todos los participantes en el proceso electoral, así como la operatividad del árbitro electoral.

AC