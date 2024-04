Resalta Carolina Rangel propuestas de Sheinbaum sobre sistema nacional de cuidados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La candidata a la diputación federal por el distrito X, Carolina Rangel Gracida, resaltó del primer debate presidencial, las propuestas de Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto al sistema nacional de cuidados, como una forma de ampliar los derechos de las mujeres en México.

Durante el primer debate presidencial, Sheinbaum abundó en torno a propuestas como la pensión a mujeres de 60 a 64 años, de espacios de salud y educación para las mujeres y especialmente respecto al sistema nacional de cuidados, temática que afirmó, los candidatos de la oposición, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez Ruíz mencionaron únicamente por moda y sin tener propuestas reales.

"No solamente se trata de mencionarlo; yo que he trabajado históricamente el tema de género, me ofendió que solamente lo mencionaran, pero sin tener una estrategia, sin una propuesta, sin un programa, sin una política pública, lo dijeron por moda, y la doctora Claudia sí está presentando propuestas".

La candidata federal moreliana insistió en la importancia de elevar y ampliar los derechos de las mujeres, como una deuda del Estado con ellas.

Rangel Gracida criticó la participación de la panista Xóchitl Gálvez, al asegurar que la candidata ridiculiza su propio proyecto y no está al nivel de una contienda nacional, asimismo, señaló:

"Yo lamento mucho que su community manager tuviera que salir a defenderla después de la bandera al revés, es muy lamentable y más bien hay que destacar los buenos resultados de la doctora Claudia: si las encuestas eran contundentes el debate lo hace mucho más contundente y estaremos listas para el segundo y tercer debate, siempre desde los resultados".

RYE