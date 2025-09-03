Requisitos de elegibilidad y comités evaluadores, aspectos a mejorar para la siguiente votación judicial: Alma Bahena

Otro reto fue la normativa poco clara, ya que prohibía aplicar analógicamente figuras procesales de otros procesos electorales. “Tuvimos que construir el derecho desde principios generales, un ejercicio complicado pero necesario para garantizar la justicia”, explicó, subrayando la labor del TEEM en un contexto normativo ambiguo.

Bahena Villalobos criticó los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no revisó los requisitos de elegibilidad, una obligación constitucional. En casos como el TEEM-JDC-020/2025, el TEEM ordenó reevaluar la experiencia profesional de un aspirante, evidenciando fallos en los comités evaluadores.

Finalmente, la presidenta señaló que las decisiones de los comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben ser revisables jurisdiccionalmente, para evitar determinaciones arbitrarias. “Los comités son falibles, y la ciudadanía merece procesos transparentes que garanticen juzgadores idóneos”, concluyó.