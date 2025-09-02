Reprueba PAN Michoacán primer informe de Sheinbaum; es como estar en Alicia y el país de las maravillas, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de medicamento, una crisis de seguridad y económica son los aspectos que resaltó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Michoacán, Carlos Quintana Martínez, sobre el primer informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En conferencia de prensa, especificó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados son un mito, toda vez que los supuestos resultados dados del primer informe no reflejan la realidad que viven los mexicanos.
A lo anterior, señaló que hoy la economía está estancada; además, que los mexicanos no tienen acceso a la salud por la falta de medicamentos y demás insumos que se requieren para la atención de enfermedades y, en seguridad, subrayó que los delitos van a la alza y no existe una estrategia clara en la materia.
