Reprueba PAN Michoacán primer informe de Sheinbaum; es como estar en Alicia y el país de las maravillas, dice

Asegura dirigente, Carlos Quintana Martínez, que no refleja la realidad que viven los mexicanos
CORTESÍA
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de medicamento, una crisis de seguridad y económica son los aspectos que resaltó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Michoacán, Carlos Quintana Martínez, sobre el primer informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, especificó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados son un mito, toda vez que los supuestos resultados dados del primer informe no reflejan la realidad que viven los mexicanos.

"Morena es un mito y lo que presentó el Gobierno Federal como informe, y sus aliados, es como estar en el país de Alicia, en el país de las maravillas"
A lo anterior, señaló que hoy la economía está estancada; además, que los mexicanos no tienen acceso a la salud por la falta de medicamentos y demás insumos que se requieren para la atención de enfermedades y, en seguridad, subrayó que los delitos van a la alza y no existe una estrategia clara en la materia.

Con esto, pidió a los legisladores federales de Morena y sus aliados que escuchen al pueblo y no solo aprueben las reformas y leyes que se envían sin moverle ni una coma y sin revisarlo en comisiones.

