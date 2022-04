Reprobada cuenta pública de Silvano; hizo mal uso del dinero del pueblo: Barragán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Por irregularidades en el manejo del dinero del pueblo, la cuenta pública del año 2020 no fue aprobada", sentenció el diputado Juan Carlos Barragán.

El diputado de Morena aseguró que, no fue revisada a fondo y existe poca claridad en la ejecución del gasto público, las diputadas y diputados de Morena, no aprobaron la Cuenta Pública del ex gobernador Silvano Aureoles.