Representación Parlamentaria, por acuerdo de la 4T: Marco Polo Aguirre

Lo anterior, con la intención de tener un espacio más dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y construir con el resto de los grupos parlamentarios:

"Es una estrategia acordada con la coalición de Morena, PT, Verde; creemos que puede ser un espacio que podemos seguir aprovechando y ser una voz que llame a la reflexión y cómo construimos con los 40 diputados y que nos permita caminar. Habrán temas en los que podamos construir, en otros no por un asunto ideológico pero lo que yo creo es que tenemos que ver cómo construimos un diálogo entre los 40".

Para tener la coordinación de la Representación Parlamentaria, Aguirre Chávez aseguró que se trató de un tema de confianza de sus compañeras, Eréndira Isauro (de Morena) y Belinda Hurtado Marín (del PT), ambas, dijo, teniendo claro el proyecto de la izquierda y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En cuanto a los dos diputados independientes, Clemente Paz Torres y Carlos Bautista Tafolla, reconoció que sí se les invitó a formar parte de la Representación Parlamentaria, no obstante, destacó su posición de tener su propio grupo parlamentario.

"La postura que ellos tienen es muy legítima y políticamente correcta; yo he platicado con ellos, les he hecho la valoración de que siendo cinco tenemos más posibilidad de poder acceder a comisiones que les interesen y ellos tienen una ruta que en el tema del tribunal, lo único que me preocupa es que cuando les den el fallo positivo o negativo ya habrá pasado el tema de los espacios y ellos tendrán que valorar cuál es la postura que sigue", culminó.

rmr