Representación Parlamentaria no debe ser competencia entre diputados: Manríquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el diputado local Víctor Manuel Manríquez González, la Representación Parlamentaria (RP) del Congreso de Michoacán no debe ser una competencia entre los legisladores ante su mega conformación por 15 diputados emanados de cuatro partidos políticos.

En entrevista, recordó que la desintegración de las bancadas del PES, PRD e "independientes" tuvo como finalidad buscar vigilar se garanticen los procedimientos legislativos.

"No estamos compitiendo en ver quién tiene más diputados en la Representación Parlamentaria, lo que queremos es que se hagan las cosas bien en el Legislativo, que se cumplan los procedimientos, que se haga valer el poder del Legislativo, que no sea subordinado; debe haber una coordinación total entre los tres Poderes pero no una subordinación".

Aseguró que desde su posición en esa fracción, buscarán diálogo, acuerdos y consensos, y no conflictos.

El ex perredista confirmó que los legisladores de oposición no abandonarán la RP, pues estarán buscando como meta, llegar a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso michoacano.

AC