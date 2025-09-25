Representación Parlamentaria destaca eficiencia de los recursos públicos en cuarto informe de Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la ceremonia del Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en el Congreso de Michoacán, la diputada local de la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro Hernández, destacó la eficiente ejecución de los recursos públicos que ha permitido tres ciclos escolares completos y obras de beneficio permanente.

“En la actualidad se percibe una eficiente ejecución de los recursos públicos, dejando atrás estas manifestaciones y tomas derivadas de la falta de pago al magisterio michoacano, resultando tres años de ciclos escolares completos. Además de un gran número de obras públicas que, como todo, ocasionan molestias momentáneas para lograr beneficios permanentes”, afirmó Isauro Hernández en su discurso.

La legisladora resaltó la digitalización de los pagos de impuestos, que elimina la opacidad y el uso de efectivo, esto como un ejemplo de acciones que benefician al contribuyente al hacer más práctico el acceso al pago de sus impuestos desde su comunidad.