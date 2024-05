Renunciaron 25 funcionarios en electorales en órganos desconcentrados en Michoacán

El proyecto aprobado por las y los consejeros del Instituto indica la aceptación de todas las renuncias y solicitudes de rotación, así como sustituciones en diferentes órganos desconcentrados ante el incumplimiento de labores de los funcionarios.

Ejemplo de lo anterior está el comité de Tangamandapio en donde un consejero propietario no ha asistido desde el 10 de abril; en Jiquilpan la secretaria del comité señaló que una consejería no ha realizado sus actividades; en Parácuaro se informó al Consejo sobre las conductas inapropiadas de la presidenta del órgano, que no respeta los acuerdos y sus funciones las delega a otras vocalías.

hrn