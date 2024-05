René Valencia insta a ciudadanos comprometidos a defender el voto en Morelia

Valencia hizo hincapié en la importancia de no dejarse encantar por nada ni nadie, subrayando que esta elección se trata de tener valores, convicción y el deseo de construir un Morelia mejor. "Ya Morelia no aguanta, no hay tiempo que perder", afirmó el candidato, agregando que a sus oponentes "solo les sobra dinero, porque no traen nada más", subrayó.