René Valencia es la opción, afirman vecinos de Torreón Nuevo

Afirmó que conoce el trabajo de René Valencia y su organización civil, y que sí ha dado resultados, "si los conocemos de tiempo a estos Valencia y son muy luchistas y eso es lo que se quiere, una gente que tenga ideas nuevas y ayude al pueblo, porque en realidad el gobierno que está ahorita hace poco caso a las colonias marginadas".

Otra vecina, consideró que "René Valencia sí va cumplir lo que les está diciendo, él es hombre con muchos tamaños, los ha demostrado con mucha gente de Morelia, él no se vende con nadie, es humanitario. Él los tiene, el que no los tiene es el presidente municipal de ahorita, Alfonso Martínez, porque no hace ni madre, le pide uno una ayuda y no que no, vaya con la secretaria, y no mejor hasta aquí, adiós. Pero con René Valencia se los digo a todos, voten por él y no se van a arrepentir porque René ha demostrado que tiene unos grandes tamaños", dijo la señora Carmen.

El candidato priista empeñó su palabra de reactivar estímulos municipales para sectores vulnerables.

"Vamos a reactivar muchos programas sociales que han quitado; vamos a poner comedores comunitarios para que acudan familias y tengan segura aunque sea una comida al día. Habrá despensas para madres solteras, para mamás que tengan hijos con alguna enfermedad, fondos para emprendedores", dijo.