Relanzamiento del PAN, muestra de desesperación de la derecha: Morena Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, calificó como "desesperación de la derecha" el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en octubre de 2025, con su nuevo eslogan "Patria, familia y libertad" y un logo más oscuro.
En un país donde Morena mantiene 47 % de intención de voto y ha sacado a 13 millones de personas de la pobreza desde 2018, Mora González acusó al PAN de aferrarse a un pasado neoliberal.
“Es más de lo mismo, no hay un programa distinto, sus documentos básicos siguen siendo lo mismo, representan a una derecha conservadora que se aferra a que una clase privilegiada pueda tener todos los beneficios del país. Son los mismos personajes que han venido desde hace mucho tiempo haciéndole daño a México desde diferentes espacios de representación”, expresó Mora González en rueda de prensa.
El PAN, con poco más de 222 mil militantes en todo el país, intenta reposicionarse con un relanzamiento que Mora ve como superficial; incluso los acusó de sinvergüenzas y cínicos, al intentar confundir a la población con un relanzamiento del partido, pero sin cambiar su esencia de derecha.
A decir del morenista, el evento de la semana pasada en El Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, únicamente es una muestra de desesperación del PAN en un intento de mantenerse vigente ante su baja competitividad.
“Esos males que hoy padecemos se deben en gran medida a que durante muchas décadas imperó un sistema que abría día con día la brecha entre ricos y pobres. Entonces, no esperamos nada de ningún cambio. Más bien están muy desesperados, eso sí, porque en las encuestas y en el sentir ciudadano, en lo que se palpa en territorio, en las calles, en los municipios, en las diferentes regiones de Michoacán y del país, es un rechazo hacia lo que ellos representan”, afirmó.
