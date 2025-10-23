Relanzamiento del PAN, muestra de desesperación de la derecha: Morena Michoacán

En un país donde Morena mantiene 47 % de intención de voto y ha sacado a 13 millones de personas de la pobreza desde 2018, Mora González acusó al PAN de aferrarse a un pasado neoliberal.

“Es más de lo mismo, no hay un programa distinto, sus documentos básicos siguen siendo lo mismo, representan a una derecha conservadora que se aferra a que una clase privilegiada pueda tener todos los beneficios del país. Son los mismos personajes que han venido desde hace mucho tiempo haciéndole daño a México desde diferentes espacios de representación”, expresó Mora González en rueda de prensa.