El diputado local recordó que actualmente el PT está enfocado en actividades internas, como la conformación de sus comités de base
Reitera Reyes Galindo confianza en las mediciones internas para elegir al candidato a la gubernatura de Michoacán
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del Partido del Trabajo (PT) y coordinador de su bancada en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, reiteró confianza en las mediciones internas del partido y de la alianza para definir al candidato o candidata a la gubernatura en 2027, sin descartar un posible apoyo a Raúl Morón Orozco.

Si bien el nombre de Morón, exalcalde de Morelia y actual senador por Morena, suena entre los posibles medibles, el petista insistió en que la decisión final se basará en la cercanía con la ciudadanía y la competitividad de los aspirantes.

Galindo Pedraza resaltó la buena relación del PT con Morón, a quien describió como un aliado, con conocimiento de la postura del PT y en regiones como la de la costa michoacana.

“Yo asumo que Raúl sabe de las inquietudes del partido y hasta ahora ha habido una buena interlocución en ese sentido. Yo espero que llegar al solio campo no atarugue a nadie en ese sentido”
afirmó, subrayando que la afinidad con Morón no implica una definición prematura, ya que el PT prioriza un proceso interno

El diputado explicó que el PT está enfocado en fortalecer su estructura interna, trabajando en la afiliación y la consolidación de comités de base. Este proceso, aseguró, permitirá al partido posicionar a sus referentes, como Reginaldo Sandoval, líder nacional del PT y diputado federal, quien también podría ser considerado en las mediciones internas.

Galindo enfatizó que el PT no “entregará” su decisión política de manera anticipada, sino que buscará construir una candidatura competitiva.
