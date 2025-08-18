Reitera Reyes Galindo confianza en las mediciones internas para elegir al candidato a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del Partido del Trabajo (PT) y coordinador de su bancada en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, reiteró confianza en las mediciones internas del partido y de la alianza para definir al candidato o candidata a la gubernatura en 2027, sin descartar un posible apoyo a Raúl Morón Orozco.

Si bien el nombre de Morón, exalcalde de Morelia y actual senador por Morena, suena entre los posibles medibles, el petista insistió en que la decisión final se basará en la cercanía con la ciudadanía y la competitividad de los aspirantes.