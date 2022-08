Reitera Bugarini que no hay "ni una sola denuncia" tras votaciones en Morena

"Aquí no tenemos una denuncia formal [...] yo hasta ahorita no tengo conocimiento de que haya una denuncia formal en la Comisión Honor y Justicia, y luego observamos que se dicen muchas cosas, es natural, a los adversarios no les gusta ver estos procesos tan abiertos y democráticos y están temerosos rumbo al 2024, porque esto un ejercicio de lo que viene", apuntó la líder de Morena Michoacán.