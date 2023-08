Regresará Eréndira Isauro a bancada de Morena en el Congreso de Michoacán

Asimismo, descartó que su retorno se trate de ir consolidando alguna candidatura.

Isauro Hernández recordó las razones por las que abandonó al GPMorena, que versan, en lo que señala, fue una mala actuación del entonces coordinador, Fidel Calderón Torreblanca.

"Me fui por la mala actuación de una persona, Fidel, que buscaba más interéses particlares y personales que defender un proyecto, esa fue la razón por la que me retiré y hoy el tiempo me da la razón, ahí está quien sigue buscando intereses personales y aunque me fui del grupo parlamentario voy a seguir respaldando el proyecto", agregó.

Por último, reconoció el equipo que formó dentro de la RP para impulsar y hacer avanzar diferentes iniciativas, acciones que, dijo, son una muestra para la ciudadanía de que no se necesitar estar en un grupo político para llevarle beneficios a los michoacanos.

rmr