Regresa Julieta Gallardo a la bancada del PRD tras renuncia de Víctor Manríquez

Fue la propia Juieta Gallardo quien detalló que su regreso a la fracción es una decisión personal y sin condiciones.

Además, reconoció que con Manríquez González no había dispocisión de diálogo, situación que, aseguró, cambiará con Mónica Valdez como corrdinadora.

"No había comunicación de ningún tipo, no hubo diálogo con él, yo me acerqué y no hubo esa comunicación. Yo lo hice con las compañeras y el interés de ellas se presentó inmediatamente y es el momento de que yo vaya a repasar los trabajos que se hacen en esta gran coordinación que vamos a tener", dijo la perredista.

Asimismo, negó que la vicecoordinación sea la moneda de cambio para regresar a la fracción perredista.

Por su parte, Valdez Pulido aseguró el GPPRD se mantendrá como una oposición responsable que aboné a través del trabajo legislativo, mejores condiciones para el estado.

"Las coincidencias nos unen sabiendo que el interés del estado es el interés superior. Son momentos complicados para la política, pero reconozco también que es necesario construir acuerdos en beneficio de la entidad", dijo la ahora representeante del GPPRD.

