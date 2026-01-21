Reginaldo Sandoval sigue siendo nuestro gallo: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Hugo Rangel afirmó que el Partido del Trabajo vive una etapa de consolidación política sin precedentes en Michoacán y que, en ese contexto, Reginaldo Sandoval se mantiene como el gallo del PT rumbo a la elección de 2027. Señaló que, frente a la dispersión de otras fuerzas, el PT se ha distinguido por su unidad, congruencia y claridad estratégica.

Rangel Vargas subrayó que el Partido del Trabajo ha sido una pieza clave en la construcción y sostenimiento de la Cuarta Transformación en el estado, y que sin su presencia territorial, su línea de masas y su fortaleza orgánica, la 4T no tendría hoy el peso político que ha alcanzado en Michoacán. “El PT no es un partido de coyuntura ni de conveniencia; es una fuerza política que crece, con raíces sociales profundas y capacidad real para gobernar”, sostuvo.

El legislador recordó que el avance del PT no es solo electoral, sino institucional. Destacó que el partido se encamina a asumir un papel protagónico en el Poder Legislativo, hecho que calificó como histórico, y sostuvo que esa fortaleza también se expresa en la construcción de un proyecto estatal. “El Partido del Trabajo está listo, política y estructuralmente, para asumir mayores responsabilidades en un estado que ha resentido las debilidades internas del partido hegemónico y donde las candidaturas independientes no han logrado trascender el ámbito regional”, señaló.

En ese escenario, Hugo Rangel destacó el perfil de Reginaldo Sandoval, a quien describió como un cuadro sólido, con experiencia, oficio político y un papel determinante en la conducción y articulación dentro de la Cámara de Diputados. Señaló que desde hace meses ha sostenido públicamente que Sandoval es una de las cartas más fuertes del PT rumbo a la gubernatura de Michoacán.

Finalmente, Rangel Vargas advirtió que, aunque rumbo a 2027 abundan los nombres, las especulaciones y las aspiraciones personales, la fortaleza real se construye con unidad y proyecto colectivo. “Hoy el Partido del Trabajo está más fuerte que nunca. Es una fuerza política con proyecto, con estructura y con rumbo claro. El PT es la estrella que no se apaga”, concluyó.