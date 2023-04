Regidor expanista se une a Morena Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El regidor de Zamora, Mario Alberto Méndez Echeverría, abandonó las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y se suma al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que estaría sumando ocho regidores emanados de otros institutos políticos.

Ante los medios de comunicación se le tomó protesta al expanista, quien aseguró simpatía con la Cuarta Transformación, sin embargo, fue su inconformidad con el Ayuntamiento de Zamora, encabezado por Carlos Soto (PAN), lo que finalmente lo motivó a adherirse a Morena.

"He sido víctima de discriminación por parte del ayuntamiento porque no se me ha permitido poder llegar a la gente que más lo requiere; yo conozco las colonias y en temas de salud prácticamente estoy atado de manos, no he podido gestionar. El motivo de llegar aquí es porque creo que Zamora no puede seguir así, se necesita más humildad, menos derroches".

Con Méndez Echeverría, el cabildo zamorano sumó tres regidores morenistas.

El dirigente en Michoacán de Morena, Juan Pablo Celis Silva, anunció que el servidor público municipal, deberá someterse a una serie de cursos de formación política para asumir esa responsabilidad bajo los principios del partido guinda.

"Ser de Morena es asumir un compromiso ético, trabajar con la gente, con honestidad, porque son los principios de nuestro movimiento. Vamos a generar un curso de formación para todas las personas que se están sumando a nuestro movimiento, porque para nosotros es indispensable que asuman la responsabilidad de ser un protagonista de un cambio verdadero".

Pese a no tener actualizado un corte de cuántos servidores o funcionarios públicos de otros partidos se han integrado a Morena, Celis Silva insistió que la dirigencia no busca a ningún servidor o funcionario público emanado de un partido político distinto, pues al comité se acercan las personas interesadas en formar parte del partido guinda en Michoacán.

