Reformas sí, pero para fortalecer autonomía y transparencia: IMAIP y SEA

“Pareciera en el discurso que si eres transparente o se puede acceder a información pública entonces ya no eres corrupto y no, el acceso a la información y la transparencia son instrumentos, es una herramienta más de otras muchas que se tienen en el combate a la corrupción, otra herramienta puede ser la ética pública, otra puede ser la fiscalización, otra es la sanción penal de actos corruptos (…) tenemos que redimensionarlo, hemos llevado el acceso a la información a una burocratización y donde a veces la información que se encuentra en esas páginas, en esas plataformas no es lo que la ciudadanía requiere”.