Reforma para elegir jurados ciudadanos, debe ser consultada a abogados: PJEM

Reséndiz García mencionó la posibilidad de ejercer las propuestas del mandatario estatal pero no en todos los asuntos y materias de justicia, y esto implicaría una transición a largo plazo dentro del sistema de justicia.

Al mencionar que, aún no existe un planteamiento formal, el magistrado descartó que se trate de una propuesta "populista".

"Prácticamente está dentro de un programa, entonces no podría decir si es populista o no; al formar parte de un programa quiere decir que se tiene el interés de apoyar esa reforma que el presidente de la República ha manifestado. Tendríamos que ver cómo se integrarían los jurados ciudadanos, quién, para qué, qué asuntos se integraría, porque no puede haber jurados populares para todos los asuntos y en todas las materias. El decir que es bueno o malo es muy arriesgado".

Por último, el presidente del PJEM reconoció que, por el momento el planteamiento del gobierno de Michoacán se debe considerar a nivel federal, pues sería contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

