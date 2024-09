"Reforma en materia del aborto no es necesaria", contesta GPPAN a Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al insistir en llevar al Congreso de Michoacán el "Plan Morelos" presentado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla en el cual se contempla la iniciativa para la despenalización de la interrupción del embarazo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), refutó al mandatario que, "no es necesaria" una reforma en materia del aborto.

El discurso del GPPAN estuvo a cargo del diputado, Antonio Salas Valencia, quien recordó a los panistas como "creyentes de Dios" y en "contra de la muerte". Asimismo enlistó las causales de aborto legal en Michoacán:

"Somos creyentes de Dios y no podemos estar a favor de la muerte, no podemos ni queremos enseñarle eso a nuestras niñas y niños. Señor gobernador, la reforma en materia de aborto no es necesaria, ya existe en Michoacán libertad para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos; nuestra legislación contiene el mayor número de supuestos en el país para que una mujer interrumpa su embarazo legalmente".

Para el panista, la despenalización del aborto no es un tema relevante para la sociedad y para las mujeres.

Es de recordar que Michoacán ha obviado la despenalización del aborto, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre del 2021.

Salas Valencia destacó de la administración bedollista los apoyos a municipios con el FAIESPUM y FORTAPAZ; el pago de deudas; la liberación de barricadas; la inversión en infraestructura; la rehabilitación de carreteras; el saneamiento de la cuenca del Río Duero; la disminución de manifestaciones sociales; la reforma en materia de extorsiones y los ciclos escolares completos.

avl