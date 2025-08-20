Reforma electoral es un distractor, mientras la inseguridad afecta regiones de Michoacán: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma electoral es un distractor que ha puesto el gobierno para no atender los temas de inseguridad; en Michoacán los ataques se registran en Tepalcatepec y La Ruana, Buenavista, además de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, puntualizó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.
Puntualizó que tan solo en la región de Apatzingán han fallecido 20 militares, además de varios ciudadanos y menores de edad, por las minas terrestres que invaden caminos rurales.
Con esto, dejó en claro que el Gobierno de Michoacán niega los temas. En ese sentido, refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó los ataques armados que se registraron en Araró y es poca, a su decir, la atención que dan en el resto del estado, toda vez que aseguró que en Tepalcatepec no hay apoyo y en La Ruana no se ha atendido desde que se denunciaron los ataques, que afectan principalmente a la población.
Por lo que resaltó que la cortina de humo de la reforma electoral únicamente está ocasionando que no se atiendan las problemáticas reales que se tienen en Michoacán en materia de seguridad.
Y es que, de acuerdo al PRI Michoacán, la reforma electoral pretende desaparecer los pesos y contrapesos, la oposición, además de buscar un blindaje para mantenerse en el poder y un rompecabezas legal para tener el poder no solo con esta reforma, sino también con la de uso de las tecnologías y en seguridad.
"Es lo que quieren que hablemos, de la reforma electoral y no de lo que sucede en Tepalcatepec, los asaltos en Mil Cumbres (…), es una forma de manipular a la población e imponer el miedo en la población", dijo.
Pidió que es necesario atender lo que está pasando en la entidad y no solo buscar temas para taparlo, toda vez que la seguridad de los michoacanos es mayor.
rmr