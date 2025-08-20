Reforma electoral es un distractor, mientras la inseguridad afecta regiones de Michoacán: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma electoral es un distractor que ha puesto el gobierno para no atender los temas de inseguridad; en Michoacán los ataques se registran en Tepalcatepec y La Ruana, Buenavista, además de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, puntualizó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.

Puntualizó que tan solo en la región de Apatzingán han fallecido 20 militares, además de varios ciudadanos y menores de edad, por las minas terrestres que invaden caminos rurales.

Con esto, dejó en claro que el Gobierno de Michoacán niega los temas. En ese sentido, refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó los ataques armados que se registraron en Araró y es poca, a su decir, la atención que dan en el resto del estado, toda vez que aseguró que en Tepalcatepec no hay apoyo y en La Ruana no se ha atendido desde que se denunciaron los ataques, que afectan principalmente a la población.