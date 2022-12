Reforma electoral debe ser objetiva, no dirigida: Víctor Manríquez

Con base en lo anterior, Manríquez González justificó la prórroga para votar la reforma electoral en la Cámara de Diputados Federal, votación que se previó se realizaría el 29 de noviembre.

El perredista mencionó que desde San Lázaro se busca todavía pactar con las diferentes fracciones parlamentarias y así garantizar el voto a favor de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador , sin embargo, adelantó que Morena no tendrá éxito en este sentido.

Para que la reforma electoral pase, Regeneración Nacional necesita el voto aliado y agregar más sufragios a su causa, pues al ser una modificación constitucional requiere las 2/3 partes del total del Congreso, es decir, 334 diputados a favor.

EA