"Red Es Claudia Michoacán" se deslinda de espectaculares a favor de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comité de Morelia "Red Es Claudia Michoacán 2024", se deslindó de los espectaculares a favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, colocados en la capital michoacana.

En rueda de prensa mencionaron que sí han pintado bardas con propaganda política, pero sólo aquellas de ciudadanos que les otorgan su permiso al estar en su propiedad, sin embargo, sobre los espectaculares negaron ser los responsables de su pago y colocación.

"Nosotros como red ciudadana no prendemos de nadie, somos una organización que estamos difundiendo la imagen de Claudia, no tenemos subsidios de nadie, lo hacemos con el trabajo que la propia red viene teniendo con compañeros que son simpatizantes; yo simpatizo entonces yo pinto mi barda con mi recurso. No tenemos espectaculares", afirmó Aida Sagrero Hernández, vocal del comité en Morelia.

La vocal insistió en que la "Red Es Claudia" no está realizando una campaña política, pues sus acciones, dijo, son únicamente de difusión.

Por su parte, Catalina Rosas Monge, presidenta del comité, informó que son alrededor de 5 mil morelianos los que integran la red municipal y a la espera de que se vayan integrando más personas una vez que continúen las reuniones estatales.

Sobre esto último, dieron a conocer que la próxima reunión local de la "Red Es Claudia" se estará llevando a cabo este sábado en Puruándiro.

Las mujeres encargadas del comité en la capital desconocieron una fecha cerca para que Claudia Sheinbaum regrese a tierras michoacanas.

RYE