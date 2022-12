Recursos de Programas Estatales no se entregan a contentillo; hay que cumplir normativa: Brenda Fraga

Agregó que detrás de las acusaciones sin fundamento y sin una sola prueba, está la búsqueda de la titularidad de la Secretaría del Migrante en Michoacán y obedece plenamente a intereses personales de unos cuantos.

"Hay quienes pretende tomar protagonismo haciendo declaraciones irresponsables y sin fundamento para cumplir aspiraciones personales. Yo invito a quienes me acusan a serenarse y a recapacitar sobre sus actos que en nada abona al bienestar de nuestros hermanos paisanos. La titularidad de la Secretaría del Migrante la determina el gobernador y no quienes más presionen mediáticamente y con falsas declaraciones", dijo Fraga Gutiérrez.

Agregó “hoy aparecen supuestas organizaciones que quedaron fuera de los programas no por falta de presupuesto, sino por la falta de proyectos. Las reglas son claras y si no se cumplen no se puede hacer nada. Entregar recursos fuera de normativa es corrupción y un principio de este gobierno, tanto federal como estatal es de cero tolerancia a la corrupción”, afirmó la ex titular de la Secretaría del Migrante.

Para concluir, Brenda Fraga aseguró que revisará las alternativas jurídicas a las cuales pueda acceder, a fin de parar los ataques sin fundamento y que lo único que buscan es lograr un interés particular a través de la mentira y la difamación.

rmr