Recurso a salud debe ejercerse no ahorrarse: Toño Carreño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las abrumadoras cifras de cáncer de mama que van en aumento en México y en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, Antonio Carreño Sosa, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, hizo hincapié en la importancia de la detección oportuna de esta enfermedad.

Por lo anterior, mencionó que aunque cada año se implementan campañas de concientización, aún hace falta un esfuerzo mayor para inculcar en hombres y mujeres la revisión y detección como un tema cultural, donde los estigmas sociales y tabúes no detengan esta práctica de salud que puede salvar vidas.

Sin embargo el dirigente naranja no sólo hizo énfasis en la responsabilidad colectiva de la autoexploración, pues también mencionó que el autocuidado debe ir en vínculo directo con el acompañamiento del Estado; de este modo indicó que parte del aumento de casos en distintos tipos de cánceres, así como en otras enfermedades, tiene que ver con las fallas del sistema sanitario. "Esta administración federal se ha caracterizado por un abandono al tema de salud, por un desabastecimiento de medicamentos y por una reestructuración donde se desaparece el seguro popular para instalar el INSABI que no ha avanzado y ha dado retroceso a la salud pública en el país. Para prueba podemos decir que hace 4 años, 2 de cada 10 mexicanas y mexicanos no tenían acceso a la salud; hoy son 3 de cada 10, lo que representa más de 15 millones de personas desprotegidas", reiteró Toño Carreño.

Del mismo modo apuntó que este año se gastó menos dinero del aprobado, ya que de enero a abril se presentó un subejercicio del 31%, es decir, que hay 18, 702 millones de pesos autorizados por el congreso, disponibles por la federación para la compra de medicamentos y ejercicios del área de la salud que no se han utilizado.