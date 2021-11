Recula líder de alcaldes del PAN: "No firmaremos Mando Único", advierte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque en entrevistas previas con distintos medios de comunicación, el coordinador de los presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) había adelantado que los ediles del PAN firmarían el convenio del Mando Único una vez que conocieran los anexos, la tarde de este martes el blanquiazul giró un comunicado especificando que no firmarán el documento.

De acuerdo al comunicado, los 16 presidentes municipales del PAN acordaron no firmar el convenio del Mando Único pues se trata de una estrategia que entrega las fuerzas, recursos y decisiones al estado, dejando de lado la autonomía de los municipios.

"A nombre de las y los presidentes municipales de Acción Nacional les digo que no firmaremos el convenio por el Mando Único. Está decisión fue tomada por consenso con las presidentas, presidentes municipales, diputadas, diputados locales, dirigencia estatal y dirigencia nacional del PAN", señala la comunicación enviada a medios.

Advierte el documento que mientras se quiera disponer de los recursos humanos y económicos de los municipios al servicio del estado y no de las necesidades de la población, el PAN no acompañará la propuesta.

"Mientras no exista una coordinación entre estado y municipio; mientras no exista una inversión y compromiso real de ambas partes, no se va a firma el convenio", sentencia el comunicado.

Entre las razones dadas por el edil de Ecuandureo, Jesús Infante Ayala, para no firmar el convenio, está el hecho de que no se puede implementar la misma estrategia de seguridad en todos los municipios cuando cada uno tiene sus particularidades, "ya sea por cantidad de población, ubicación, número de elementos, patrullas o condiciones de inseguridad".

