Recuento de boletas de Tiquicheo era mero trámite: representante del PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para Alejandro Bribiesca Gil, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el recuento de los votos de Tiquicheo fueron "mero trámite" al considerar una victoria segura para su candidato, Mario Reyes Tavera.

En entrevista, Bribiesca Gil resaltó que en un inicio las actas en el partido le daban a su candidato una ventaja de casi 90 votos por encima de Catalina Pérez Negrón, candidata del PRD y PES, no obstante, tras el recuento de las actas, Reyes Tavera alcanzó 2 mil 550 sufragios en total.

Es de recordar que, de los 18 paquetes electorales, el IEM contó voto por voto 13 de ellos, sin embargo, ante la confianza de la victoria, el PRI no cuestionó.

"En algunos temas los votos nulos eran superiores a lo que era la diferencia entre el primero y el segundo lugar o que el acta no venía afuera, pero no se determinaron cuáles abrir todavía antes de que dejaran de hacer sus trabajos el concejo municipal ellos acordaron, yo ya no quise meterme en la discusión de cuáles íbamos a abrir simplemente no tuvimos inconveniente de que se abrieran los 13 paquetes, el que nada debe nada teme", señaló.

Para el priísta, en Tiquicheo hay las condiciones para que Mario Reyes tome posesión del cargo como alcalde a partir del 2 de septiembre.

"Si hay condiciones además faltan algunos meses en los que tendrán que hacer una labor tanto el Estado como el mismo presidente electo para tratar de generar una entrega-recepción que no sea tan delicada en el tema de seguridad", finalizó.

