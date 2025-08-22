Reconocen trabajadores lucha progresista de Fabiola Alanís

"Su dirigente Martín Esparza se mantuvo con mucha dignidad porque sabía que contaba con el respaldo de las y los trabajadores, se organizaron en su momento para protestar por la austeridad, por los bajos salarios y por la represión de los gobiernos anteriores que se dedicaron a enriquecer a unos cuantos y empobrecer al país", reconoció la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso.

Por su parte, Núñez Delgadillo recordó el respaldo que la legisladora les ha brindado en distintos momentos:

"En ese momento de oscuridad hubo una luz al final para ayudar a las mujeres y hombres de esta región, no (solo) en las palabras, (sino) en los hechos; fue Fabiola quien nos ayudó a tener el primer plan productivo de la organización, nos acompañó para que pudiéramos tener la purificadora que hoy sigue operando, ha sido siempre muy solidaria, también nos apoyó con la logística para la celebración del Pacto Minero Electricista. Cuentas con los integrantes del SME y por supuesto, con sus familias", señaló.