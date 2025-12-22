Reconoce Vicente Gómez atención al sector cañero a través del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El apoyo a los productores de caña de la región es una realidad que permitirá una mayor productividad para las familias que se dedican a este cultivo, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior, al conocer la inversión superior a los 300 millones de pesos que el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, realizará en este sector como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.