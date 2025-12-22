Reconoce Vicente Gómez atención al sector cañero a través del Plan Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El apoyo a los productores de caña de la región es una realidad que permitirá una mayor productividad para las familias que se dedican a este cultivo, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior, al conocer la inversión superior a los 300 millones de pesos que el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, realizará en este sector como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció la voluntad y el compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para apoyar a los productores de caña, “que habían sido olvidados y afectados en su producción por diversos factores”.
Asimismo, reconoció los buenos oficios del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, con quien se reunió para abordar las necesidades y solicitudes de este sector, en coordinación con los presidentes municipales de Turicato, Graciela Hernández Arreola; y de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García.
El diputado señaló que seguirá realizando las gestiones necesarias, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender la demanda de regular la seguridad social y generar mejores condiciones de vida para los productores de caña y sus familias.
RYE-