Reconoce PAN incertidumbre en la toma de protesta de Cotija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que el municipio de Cotija sigue siendo un foco rojo e incluso reveló que hay incertidumbre en la toma de protesta del presidente electo Juan Pablo Aguilar Barragán, luego de señalar que ha habido poca comunicación con él por "prudencia".

En rueda de prensa, la líder del partido albiazul, María del Refugio Cabrera, señaló que Aguilar Barragán acudió el pasado lunes a recoger su constancia de mayoría, aunque no dejó en claro si tomaría protesta al afirmar que "no dijo que no, pero tampoco dijo que sí".

A su vez, el secretario general, Javier Estrada Cárdenas, afirmó que no han insistido en la comunicación con el presidente electo para evitar ponerlo en riesgo. En ese sentido, fue enfático en su llamado a la federación para garantizar el estado de derecho en Cotija.

"De verdad se pone en peligro a la gente, se tienen que construir las condiciones desde diferentes aspectos, es lamentable que por el ejercicio de un cargo público se pierda la vida como sucedió con Yola, tenemos que hacer un llamado a la federación a que reestablezca el estado de derecho", dijo.