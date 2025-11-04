Reconoce Mesa Directiva del Congreso urgencia de nombrar alcalde sustituto en Uruapan

“La propuesta que hace el diputado Carlos Alejandro Tafoya, que además es emanado de este movimiento independiente, y así lo marca la Constitución, que debe de ser parte del partido político, el movimiento, así lo marca el tema constitucional”, detalló, turnando el asunto a la Comisión de Gobernación para dictamen.

La presidenta del Congreso priorizó la legalidad en el procedimiento, reconociendo la urgencia de designar a la alcaldesa.

“Nosotros estaremos, eso sí, apegados a toda la legalidad, cuidando este proceso para generar esta certeza y paz, estabilidad y fortalecer las instituciones, sobre todo hoy en el municipio de Uruapan”, concluyó.

Las y los diputados están citados a las 14:45 horas para la sesión extraordinaria programada para este 5 de noviembre, con la expectativa de que el encuentro se realice en una sede alterna al recinto legislativo.

RYE-