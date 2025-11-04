Reconoce Mesa Directiva del Congreso urgencia de nombrar alcalde sustituto en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giuliana Bugarini Torres, reconoció la urgencia de nombrar un alcalde sustituto en Uruapan, tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.
La notificación de ausencia definitiva llegó por parte del cabildo uruapense, iniciando el procedimiento con un plazo de 30 días para el nombramiento; no obstante, ya se dio una citación a sesión extraordinaria en la que se designará a Grecia Quiroz, viuda de Manzo.
“La propuesta que hace el diputado Carlos Alejandro Tafoya, que además es emanado de este movimiento independiente, y así lo marca la Constitución, que debe de ser parte del partido político, el movimiento, así lo marca el tema constitucional”, detalló, turnando el asunto a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La presidenta del Congreso priorizó la legalidad en el procedimiento, reconociendo la urgencia de designar a la alcaldesa.
“Nosotros estaremos, eso sí, apegados a toda la legalidad, cuidando este proceso para generar esta certeza y paz, estabilidad y fortalecer las instituciones, sobre todo hoy en el municipio de Uruapan”, concluyó.
Las y los diputados están citados a las 14:45 horas para la sesión extraordinaria programada para este 5 de noviembre, con la expectativa de que el encuentro se realice en una sede alterna al recinto legislativo.
RYE-