Recomendarán a Ayuntamientos para que provean a sus órganos de control de una estructura orgánica

En ese sentido, en el proyecto aprobado se expone que se obtuvo información de 79 Órganos Internos de Control, de la cual se desprende que 33 Órganos Internos de Control no cuentan con autoridad investigadora ni substanciadora como lo previene la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado y únicamente funciona con el Contralor municipal; 16 tampoco tienen asignadas dichas autoridades, contando, en su mayoría con un auxiliar contable o asistente pero que no reúnen el perfil adecuado para asignarle alguna de esas funciones; y 53 cuentan con la estructura que establece la Ley; en tanto que de 11 Contralorías no se ha proporcionado información.

Entre los municipios que se les enviarán esta recomendación no vinculante está el Concejo Mayor de Cherán, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Áporo, Buenavista, Carácuaro, Churintzio, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Copándaro, Cuitzeo, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Juárez, Los Reyes, Marcos Castellanos, Nahuatzen, Nocupétaro, Pajacuarán, Parácuaro, Purépero, Salvador Escalante, San Lucas, Senguio, Susupuato, Tangamandapio, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, Venustiano Carranza, Villamar, Zacapu y Zinapécuaro.

AC