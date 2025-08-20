Reclama PAN a Morena falta de financiamiento a refugios de mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Promoción Política de las Mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Ruth Espinoza Pérez, reclamó al gobierno de Morena la falta de financiamiento a refugios de mujeres víctimas de violencia.

Lo anterior al acusar al gobierno central de aprovechar únicamente "discursos bonitos" y a su vez reducir el presupuesto para este tipo de espacios:

"Le decimos a la presidenta y a los gobiernos de Morena, que en lugar de estar beneficiándose o tratando de presumir este tipo de discursos bonitos, los invitamos a que aumenten realmente el financiamiento para todos aquellos refugios de mujeres victimas de violencia. Hemos visto que durante su gobierno ese tipo de financiamientos se redujo a más del 4.3% también los invitamos a que vuelvan a ser ese tipo de financiamientos".

Aunado a ello, Espinoza Pérez hizo referencia a las instancias infantiles, que también fueron eliminadas a la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador.