Reclama PAN a Morena falta de financiamiento a refugios de mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Promoción Política de las Mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Ruth Espinoza Pérez, reclamó al gobierno de Morena la falta de financiamiento a refugios de mujeres víctimas de violencia.
Lo anterior al acusar al gobierno central de aprovechar únicamente "discursos bonitos" y a su vez reducir el presupuesto para este tipo de espacios:
"Le decimos a la presidenta y a los gobiernos de Morena, que en lugar de estar beneficiándose o tratando de presumir este tipo de discursos bonitos, los invitamos a que aumenten realmente el financiamiento para todos aquellos refugios de mujeres victimas de violencia. Hemos visto que durante su gobierno ese tipo de financiamientos se redujo a más del 4.3% también los invitamos a que vuelvan a ser ese tipo de financiamientos".
Aunado a ello, Espinoza Pérez hizo referencia a las instancias infantiles, que también fueron eliminadas a la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria de PPM del PAN, afirmó que en los gobiernos panistas sí se han reflejado acciones en pro de las mujeres, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, y el incremento de 7 mil a 17 mil millones de pesos a la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Ruth Espinoza criticó que el gobierno centralista aproveche las frases "es tiempo de mujeres" y "llegamos todas" para simular su apoyo a las mujeres del país.
mrh