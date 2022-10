Rechazaría PRI Michoacán candidatura presidencial de Silvano Aureoles Conejo

En ese sentido, informó Valencia que hasta el momento no se ha hablado sobre estructurar nuevamente una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones de 2024, pues asegura que su partido se mantiene fuerte y trabaja estrechamente con los municipios del estado.

"Nosotros no hemos hablado ni si quiera con el exgobernador de Michoacán. Creemos que el candidato debe ser del PRI porque es el partido más votado, tanto en Michoacán como a nivel nacional (de la coalición PAN, PRI, PRD) […] es un acuerdo político local, nosotros no podemos opinar ni bien ni mal de él, porque simple y sencillamente no es de nuestro partido, […] no podemos nosotros adelantarnos", culminó Valencia Reyes.