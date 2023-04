Rechazadas 2 asociaciones ciudadanas para convertirse en agrupaciones políticas en Michoacán

Ahora las dos asociaciones aprobadas por el IEM, tendrán todavía una prórroga para presentar la documentación y verificación de los requisitos para convertirse en agrupaciones políticas.

Las agrupaciones políticas no son partidos políticos pero forman parte de la democracia de México, al coadyuvar en la diversidad de las opiniones políticas; no cuentan con la facultad de presentar candidatos a las elecciones y no pueden ser financiados por institutos políticos ni ningún poder; su financiamiento debe proceder del sector privado o de los propios ciudadanos.

AC