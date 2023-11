Rechaza Adriana Hernández intención de heredar deudas en ayuntamientos

La priista reconoció finanzas municipales lastimadas, por lo que rechazó contribuir desde el Congreso de Michoacán en hacer boquetes financieros más grandes.

"De por sí los actuales presidentes han batallado mucho, una gran mayoría han tenido que heredar una deuda de ISR de otras administraciones, laudos que ascienden a más del presupuesto, problemas sindicales, etcétera. Han sido muy sacrificadas cada vez más las administraciones municipales y, si a eso le aumentamos que se herede una deuda, está de riesgo", dijo.

Para Hernández Íñiguez, la intención de algunos alcaldes de contratar deuda al final de sus administraciones es sospechoso, pues la tendencia es que lo hagan al inicio de su trienio para poder acortar el empréstito durante el gobierno.

"No es que no querramos ayudar a los alcaldes, y no es que no sepamos los problemas que tienen, el problema es justamente que lo hagan al final cuando criterio siempre había sido otro, habrá que revisar si no se requiere para pagar sueldos, aguinaldos que eso no está permitido por la ley y como no hay una claridad, en la fracción del PRI hemos decidido no acompañar y que se vote en contra", agregó.

Los últimos dos municipios a quienes se les aprobó empréstito fueron Lagunillas y Tuzantla; a Zitácuaro se le rechazó su solicitud por más de 44 millones de contratación de deuda.

rmr