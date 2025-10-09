Raúl Morón suma apoyo del Partido Verde rumbo a 2027

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el Partido Verde Ecologista de México tienen bien definido que, en el caso de Michoacán, respaldarán a Raúl Morón Orozco como candidato a la gubernatura en 2027, así quedó manifestado ahora con un sutil gesto de su líder en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, quien posó y señaló con claridad al legislador michoacano en una fotografía.

En la publicación compartida en las redes sociales de ambos políticos, Velasco Coello destacó el compromiso de Raúl Morón de trabajar por México y Michoacán, preferencia que se suma a la postura emitida por el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez, quien se decantó en favor del senador de Morena para contender por la gubernatura en el 2027.