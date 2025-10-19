Raúl Morón llama al entendimiento y diálogo en su prime informe legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respaldado por senadores, senadoras, por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y la dirigencia nacional de Morena a través de la figura de la secretaria general, Carolina Rangel, el senador Raúl Morón Orozco, rindió su primer informe de labores legislativas como senador de la República, evento en el que llamó a la unidad para evitar el regreso al neoliberalismo.
Como parte de su discurso, el senador pidió fortalecer la unidad y la organización del proyecto de la 4T a través de la acción, entendimiento y diálogo interno en Morena, y externo con todos los sectores sociales.
“Es preciso hacer un llamado al diálogo, al entendimiento, a las coincidencias políticas e ideológicas en Michoacán y en todo el país, para reorientar los fines, principios y el programa que le dieron origen a este gran movimiento”, expresó Morón Orozco.
El senador advirtió sobre el regreso de las políticas neoliberales a Michoacán, como la principal consecuencia del desacuerdo.
“Ha llegado el momento de impulsar la unidad de todos los sectores de la sociedad, por el bien del país y de Michoacán, con una visión más humanista para poder continuar el avance de las fuerzas progresistas y la transformación social que nos ha costado cristalizar en favor del bienestar del pueblo de México. El costo más alto que podríamos pagar por el desacuerdo es volver al pasado de los gobiernos neoliberales al internacionalismo extranjero al autoritarismo político, a la pobreza, crisis económica, endeudamiento y rezago social”, enfatizó.
Morón destacó las reformas constitucionales de 2025 que consolidan el Estado de Bienestar, y que se han logrado mediante la continuación del proyecto de la Cuarta Transformación liderado por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
El senador reiteró los principios fundacionales, y que a su decir, honran los ideales de la independencia, que brindan "una patria generosa" para las y los mexicanos.
Morón cerró su discurso con un llamado a la revolución de conciencias: “La cuarta transformación en México debe continuar. No debemos ni podemos parar esta marcha que será el legado más grande que dejaremos a las presentes y futuras generaciones. El país lo necesita. Mantengámonos de pie y logremos juntos la revolución de las conciencias de todo un pueblo que se ha levantado con las armas del razonamiento y la justicia para defender su dignidad”.
BCT