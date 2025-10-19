Raúl Morón llama al entendimiento y diálogo en su prime informe legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respaldado por senadores, senadoras, por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y la dirigencia nacional de Morena a través de la figura de la secretaria general, Carolina Rangel, el senador Raúl Morón Orozco, rindió su primer informe de labores legislativas como senador de la República, evento en el que llamó a la unidad para evitar el regreso al neoliberalismo.

Como parte de su discurso, el senador pidió fortalecer la unidad y la organización del proyecto de la 4T a través de la acción, entendimiento y diálogo interno en Morena, y externo con todos los sectores sociales.

“Es preciso hacer un llamado al diálogo, al entendimiento, a las coincidencias políticas e ideológicas en Michoacán y en todo el país, para reorientar los fines, principios y el programa que le dieron origen a este gran movimiento”, expresó Morón Orozco.