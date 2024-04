Quiero trabajar por el cambio que requiere Michoacán: Beto Lucatero

Por ello, explicó que su búsqueda de llegar al senado es para contribuir en políticas públicas que busquen solucionar estos problemas.

“Cuando le dije a mi mamá de la invitación a participar por el Senado, me respondió: tú di lo que quieras, piensa lo que tengas que pensar y te voy a apoyar cuando digas que sí, porque yo sé, te conozco, sé que no te vas a quedar sentado viendo como lo que platicamos todos los días, que es la situación terrible que vive el país, sigue pasando y no vas a hacer nada”.

Esa voz de su mamá, puntualizó, fue determinante para aceptar la candidatura que va en fórmula con Araceli Saucedo, presidenta municipal con licencia de Salvador Escalante.

Una propuesta fresca

En ese sentido, consideró que el ser un candidato joven es un factor positivo, ya que algunos de los candidatos al Senado de los otros partidos, aunque tienen una importante proyección a nivel estatal, tienen una imagen agotada en muchos sentidos.

“Es decir, alcanzaron el punto de conocimiento y a mí lo que me ha gustado en esta campaña es que después de haber recorrido más de 60 municipios, la gente ve o percibe la imagen de mi candidatura como una propuesta nueva, diferente, con un compromiso de trabajo cercano", dijo.

Principales propuestas y pendientes por aprobar en el Senado

Beto Lucatero agregó que las propuestas deben trabajarse con un pensamiento estratégico y no con un pensamiento político desde el escritorio, donde no se conoce la viabilidad y pertinencia de las mismas. Ello a fin de verdaderamente apoyar a las y los ciudadanos.

Por ello, afirmó que es importante construir la agenda legislativa desde el territorio michoacano, a través de foros, de mecanismos de participación ciudadana que también permitan evaluar, por lo tanto, dijo que es importante impulsar una nueva reforma a la Ley de Participación Ciudadana.

El candidato agregó que una de sus principales encomiendas será la de la defensa de los programas sociales; en ese sentido, señaló la importancia de buscar la reconstrucción del Seguro Popular o al menos del modelo de trabajo de este programa que desapareció durante la presente administración federal y que va enfocado a brindar atención en materia de salud a las y los ciudadanos.