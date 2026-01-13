Quienes claman la intervención de EU en México colocan sobre su propio cuello una espada de Damocles: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comportamiento errático y la inconsistencia en las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abren un escenario preocupante para la relación bilateral con México y colocan sobre la mesa una posibilidad que no puede tomarse a la ligera, una eventual intervención de carácter militar en territorio mexicano, advirtió el diputado Hugo Rangel.

El legislador petista señaló que la falta de predictibilidad en las acciones del mandatario estadounidense impide tener certeza sobre el rumbo que puede tomar la política exterior de ese país hacia México. Aun cuando los contactos diplomáticos recientes, como la llamada anunciada entre ambos gobiernos, han generado breves periodos de calma, estos han demostrado ser temporales y frágiles, pues el propio Trump ha cambiado de postura de manera recurrente e intempestiva.

“Cada episodio de aparente distensión puede ser, en realidad, el preludio de una tormenta”, sostuvo el legislador, al subrayar que la amenaza de una intervención, sea real o retórica, obliga a los actores políticos mexicanos a definir con claridad el papel que asumirían ante una coyuntura histórica de esta magnitud. “Aquí no hay medias tintas, o se está con México o se está con intereses ajenos a la nación”, enfatizó.

El diputado recordó que los grandes problemas nacionales, a lo largo de la historia, han sido enfrentados y resueltos desde dentro, mediante el debate interno y la construcción de acuerdos entre mexicanos, sin ceder soberanía ni abrir la puerta a actores externos cuyas decisiones responden a agendas globales, ajenas a las necesidades del pueblo de México y fuera de cualquier control democrático nacional.

Finalmente, Hugo Rangel llamó a todas y todos los legisladores, tanto del Congreso local como del ámbito federal, a asumir una postura clara y responsable frente a este escenario. Advirtió que no se puede normalizar la idea de una injerencia extranjera, más aún cuando incluso espacios como la casa de apuestas Transfer Market, donde figura como asesor Jared Kushner, yerno de Trump, colocan a México como el tercer país con mayor probabilidad de ser invadido por Estados Unidos. “Es tiempo de advertir, es tiempo de tomar definiciones y de defender con entereza la soberanía nacional”, concluyó.

rmr