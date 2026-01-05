Quien pida intervención extranjera en México es traidor: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, calificó como "traidor a la patria" a cualquier ciudadano o grupo que promueva la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de México, considerando dichas acciones como un acto de traición a la nación. La declaración, emitida en el marco de las discusiones sobre soberanía y política exterior, subraya la necesidad de resolver los conflictos internos a través de vías democráticas y constitucionales, en medio de tensiones globales por el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela.

El líder perredista señaló que, si bien la cooperación bilateral entre países es necesaria para enfrentar problemas comunes como la delincuencia, esta debe mantenerse estrictamente dentro de los marcos de respeto mutuo. Recordó que la lección de Venezuela debe servir de advertencia sobre los riesgos de permitir la injerencia externa en los recursos naturales. Ocampo Córdova fue enfático al rechazar cualquier forma de intervención, ya sea militar, política o económica, que busque sustituir a los gobiernos electos.

La postura del PRD se cimenta en sus raíces históricas, inspiradas en el legado del general Lázaro Cárdenas. El perredista recordó el acto histórico de la expropiación petrolera como un ejemplo de defensa de la soberanía nacional frente a intereses foráneos.