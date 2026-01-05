Política

Quien pida intervención extranjera en México es traidor: PRD Michoacán

Octavio Ocampo Córdova afirma que la soberanía nacional debe defenderse frente a cualquier injerencia externa
NAOMI CARMONA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, calificó como "traidor a la patria" a cualquier ciudadano o grupo que promueva la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de México, considerando dichas acciones como un acto de traición a la nación. La declaración, emitida en el marco de las discusiones sobre soberanía y política exterior, subraya la necesidad de resolver los conflictos internos a través de vías democráticas y constitucionales, en medio de tensiones globales por el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela.

El líder perredista señaló que, si bien la cooperación bilateral entre países es necesaria para enfrentar problemas comunes como la delincuencia, esta debe mantenerse estrictamente dentro de los marcos de respeto mutuo. Recordó que la lección de Venezuela debe servir de advertencia sobre los riesgos de permitir la injerencia externa en los recursos naturales. Ocampo Córdova fue enfático al rechazar cualquier forma de intervención, ya sea militar, política o económica, que busque sustituir a los gobiernos electos.

La postura del PRD se cimenta en sus raíces históricas, inspiradas en el legado del general Lázaro Cárdenas. El perredista recordó el acto histórico de la expropiación petrolera como un ejemplo de defensa de la soberanía nacional frente a intereses foráneos.

"Nosotros somos un partido que se inspira en los valores de Cárdenas. El general Cárdenas expropió el petróleo de México, y a mí no me gustaría, como mexicano y ciudadano, que otro país llegara a Venezuela a administrar los recursos naturales y algunos recursos energéticos; eso no es correcto"
sentenció

El dirigente del PRD hizo un llamado a la oposición y a la ciudadanía a enfocarse en la vía electoral para lograr los cambios deseados en el país y en la entidad. En lugar de esperar apoyos externos para derrocar a un partido, el camino debe ser convencer a la población para ganar las elecciones de 2027 en las urnas.

El también diputado local fue claro al condenar a quienes, según su perspectiva, celebran la posibilidad de una intervención foránea:

"Esa es traición a la patria. Aquellos ciudadanos que estén pidiendo la intervención de Estados Unidos para con nuestra nación, por supuesto que es traición a la patria. Hay que defender la patria, hay que defender la soberanía"
afirmó, contrastando esta visión con la necesidad de mantener una relación de cooperación en seguridad con Estados Unidos bajo la administración presidencial actual
Quien pida intervención extranjera en México es traidor: PRD Michoacán

