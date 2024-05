Quien no ha generado nada por el partido es libre de buscar otras oportunidades: Héctor Ayala

En entrevista con MIMORELIA.COM, Ayala Morales negó que el apoyo de dicho cuadro emecista hacia el candidato del partido oficialista afecte o impacte en su campaña y los resultados de la elección, luego de asegurar que la salida de la coordinadora de su partido obedece a artimañas de la vieja política con las que se busca confundir a la gente.

"Yo creo que es un tema de congruencia con los principios que debe tener cada uno. Hay un tema de libertad, es el principio elemental, quien no quiera estar o que no se sienta parte de un proyecto, quien no ha generado nada por el partido creo que es libre de buscar otras oportunidades, otras alternativas en donde mejor le parezca", dijo.

En ese sentido, dejó en claro que el partido naranja no hace alianzas con delincuentes de la vieja política y agregó que se mantiene firme y del lado de las y los ciudadanos, además de ser consciente y congruente con sus objetivos.

"Nuestra única alianza es con las personas, con los empresarios, incluso con la gente de otros institutos políticos que se han sentido poco atendida, valorada y que ha sido traicionada. Con todas esas personas que están de este lado y que se han sumado, que seguramente esa es la ofensa que pueden considerar que se ha realizado y pretenden devolverla con un tema de artimañas de la vieja política que no ayuda en nada a la democracia, que más bien pretende confundir al electorado", agregó.

El candidato aseguró no conocer en persona a Andrea Ávila y, pese a su anuncio de este día en apoyo a Torres Piña, dijo respetar sus intereses particulares.

"No la conozco a la joven, no tengo la dicha de conocerla. Entiendo que ella era como alguna cartera aquí en el municipio, cosa que es respetable. Entiendo también sus intereses particulares y los respeto, yo creo que es un tema de decisiones y congruencia", apuntó.

Finalmente, a unas horas de cerrar su campaña electoral en la plaza Valladolid esta tarde, se dijo confiado de tener una campaña exitosa e histórica con altas expectativas sobre la presidencia municipal, luego de haber desarrollado una campaña distinta, sin recursos públicos derrochados en propaganda o ataque, pero con propuestas.

rmr