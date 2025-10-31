“Queremos que la carrera judicial sea mérito y no recomendación”: Magdo. Hugo Gama Coria

Respecto a los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, la cercanía de algunos jueces y magistrados con Morena y el actual gobierno, así como la falta de experiencia de los nuevos funcionarios, Gama Coria consideró que las críticas son parte de la vida pública. “Nos toca demostrar con trabajo que la elección popular no significa improvisación, sino un nuevo compromiso con el pueblo”, expresó. Enfatizó que su administración prioriza la eficiencia, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

En materia administrativa, el presidente del Supremo Tribunal adelantó que la propuesta de presupuesto para 2026 contempla un incremento de alrededor de 300 millones de pesos, con lo que el Poder Judicial alcanzaría los dos mil millones de pesos. Los recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura, contratar personal y modernizar el sistema judicial rumbo a la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles en 2027.

Anunció la creación de un Comité Académico de Evaluación, encargado de garantizar la objetividad y la transparencia en los procesos de formación y promoción dentro del Poder Judicial. “No habrá nepotismo ni favoritismos. Queremos que la carrera judicial sea mérito y no recomendación”, sostuvo. Este organismo trabajará en conjunto con la Escuela de Formación Judicial.

Sobre la independencia del Poder Judicial, aseguró que está plenamente garantizada. “Nuestro compromiso es con la población, no con partidos ni con otros poderes. Habrá colaboración con el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin que ello afecte la autonomía del Poder Judicial”, sostuvo.