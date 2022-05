Que renuncie chófer del Secretariado que trasladaba más de 1 mdp: PRI

"Creo que se debe separar del cargo, la Unidad de Inteligencia Financiera debe de investigarlo, es muy lamentable querer desestimar con una simple declaración del caso diciendo que es de procedencia lícita, además es muy sospechosa la manera que se trasladaba, dinero encajuelado". Señaló.

Exigió al Ejecutivo estatal conducirse de acuerdo a lo que prometió en campaña de tener "un gobierno que no roba, no miente y no traiciona al pueblo".

Dijo que si el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene relación cercana con mayor razón se le debe sustituir al considerar que "si en este caso el compadre incómodo se le encontró el dinero encajuelado se tiene que investigar".

De acuerdo a la información que se dio a conocer, Jesús Alberto fue requerido por elementos de la Guardia Nacional el pasado 5 de mayo, cuando viajaba a bordo de una camioneta tipo Suburban blindada en la autopista de Occidente, en su tramo Atlacomulco-Maravatío.

RYE