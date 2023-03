Que investigaciones determinen si hubo terrorismo en Morelia: MC Michoacán

Recordó que como partido político no tienen injerencia en los relevos del gabinete del gobierno por ello se limitó a mencionar que debe ser el Ejecutivo estatal quien dé resultados a la ciudadanía más que exigir el cambio del secretario de Seguridad.

Para Carreño Sosa, pedir a estas alturas que se cambie algún funcionario de gobierno es únicamente grilla política.

"Que no se pida o no se exija la renuncia de un funcionario público no quiere decir que no tengamos una postura clara. La exigencia es la de pedir resultados, no entramos en una dinámica de venir a exigir nombramientos porque entonces se desvirtúa el tema; lo que al moreliano le interesa es el resultado y no vamos a entrar en un tema de grilla y a pelearnos con los funcionarios públicos por un tema de desempeño porque cuando el que tiene que dar resultados es su superior", dijo.

Por último, recordó qu para mejorar la seguridad en Michoacán se deben primero fortalecer a las Policías municipales y a la Guardia Civil.

rmr