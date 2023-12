Que el gobierno asuma su responsabilidad y no sea la delincuencia quien gobierne al sector campesino: Memo Valencia

"No debemos de achicarnos, los de la CNC son muy echados para delante, tienen a un dirigente estatal muy combativo que desde el Congreso del Estado, Felipe Contreras, me consta ha luchado para aumentar el presupuesto del campo. Ustedes que son priistas por herencia de sus padres y abuelos, tengan la seguridad que están en el lado correcto de la historia y que en algún momento en 50 años, alguien dirá mira esos fueron los revolucionarios que rescataron otra vez a México de ese espiral de violencia que cada cien años envuelve a nuestra nación. Nos toca ser parte de ese ejército revolucionario, la CNC es una de las principales fortalezas del partido", comentó.

Felipe Contreras, diputado local y dirigente estatal de la CNC en Michoacán, recordó que, desde el gobierno no se tiene cariño por el campo y su gente, por eso, llamó a hacerle saber a la administración actual que los productores están con el PRI, "estos gobiernos actuales a nivel federal no ven con los mismos ojos que deberían verse, el campo es el motor de México si no hay cultivos, no hay alimentos en las casas, así que debemos preocuparnos y hacerlo saber al partido que gobierna en el próximo procesos".